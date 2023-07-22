Теща президента Південної Кореї потрапила у в'язницю через підробку довідки з банку

У п'ятницю, 21 липня, апеляційний суд у місті Ийджонбу відхилив апеляцію 76-річної Чхве Юн Сун. Таким чином вирок суду нижчої інстанції залишили в силі. Жінка проведе за ґратами рік.

Теща лідера Південної Кореї засуджена у справі про підробку виписки з банку під час купівлі земельної ділянки у 2013 році. За даними слідства, жінка подала фейкову довідку про внесення на рахунок 34,7 млрд вон (27 млн доларів).

Теща президента не визнала свою вину у суді, а після того, як зачитали вирок, втратила свідомість.

Варто зазначити, що це не перша кримінальна справа проти Чхве Юн Сун. У 2021 році її засудили до трьох років в'язниці у справі про незаконне отримання державних виплат. У той час вона керувала будинком для літніх людей, який працював без ліцензії. Проте у грудні минулого року Верховний суд Південної Кореї виправдав її у цій справі.

Справа екс-президента Південної Кореї

Нагадаємо, колишня президентка Південної Кореї Пак Кин Хе була засуджена до 22 років в'язниці за корупцію та зловживання службовим становищем. Після майже п'яти років ув'язнення вона вийшла на волю 31 грудня 2021 року.

Пак Кин Хе була першої жінкою, яку обрали президентом Південної Кореї у 2012 році. Проте під час своєї каденції вона стала фігуранткою гучного корупційного скандалу. Її звинуватили у вимаганні хабарів від великих компаній, зокрема таких як Samsung. Також її визнали винною у передачі секретних документів.

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