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Теща президента Южной Кореи попала в тюрьму из-за подделки справки из банка

Фото: Чхве Юн Сун (twitter.com/lixi)
Автор: Наталья Юрченко

Тещу президента Южной Кореи Чхве Юн Сун задержали. Суд отклонил ее апелляцию по делу о подделке выписки из банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В пятницу, 21 июля, апелляционный суд в городе Ийджонбу отклонил апелляцию 76-летней Чхве Юн Сун. Таким образом приговор суда оставили в силе. Женщина проведет за решеткой год.

Теща лидера Южной Кореи осуждена по делу о подделке выписки из банка при покупке земельного участка в 2013 году. По данным следствия, женщина подала фейковую справку о внесении на счет 34,7 млрд вон (27 млн долларов).

Теща президента не признала свою вину в суде, а после того, как зачитали приговор, упала в обморок.

Следует отметить, что это не первое уголовное дело против Чхве Юн Сун. В 2021 году ее приговорили к трем годам тюрьмы по делу о незаконном получении государственных выплат. В то время она руководила домом престарелых, работавшим без лицензии. Однако в декабре прошлого года Верховный суд Южной Кореи оправдал ее по этому делу.

Дело экс-президента Южной Кореи

Напомним, бывшая президент Южной Кореи Пак Кын Хе была приговорена к 22 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребление служебным положением. После почти пяти лет тюрьмы она вышла на свободу 31 декабря 2021 года.

Пак Кын Хе была первой женщиной, избранной президентом Южной Кореи в 2012 году. Однако во время своей каденции она стала фигуранткой громкого коррупционного скандала. Ее обвинили в требовании взяток от крупных компаний, в том числе таких как Samsung. Также она была признана виновной в передаче секретных документов.

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Южная КореяПрезидентСуд