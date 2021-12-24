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Южная Корея помиловала экс-президента, осужденную за коррупцию на 22 года

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Южная Корея, Пятница 24 декабря 2021 06:42
Южная Корея помиловала экс-президента, осужденную за коррупцию на 22 года Фото: Южная Корея помиловала экс-президента, осужденную за коррупцию на 22 года (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Правительство Южной Кореи объявило о специальном помиловании экс-президента Пак Кын Хэ. Она отбывает 22-летний тюремный срок за коррупцию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на агентство "Ренхап".

69-летняя экс-президент была включена в список из 3 094 получателей помилования, которых планируется освободить в канун Нового года.

Отмечается, что решение об амнистии было принято с учетом ухудшения ее здоровья. Пак Кын Хэ в этом году трижды попадала в больницу в связи с хроническими заболеваниями плеча и спины.

Пак Кын Хэ была президентом с 2013 по 2017 годы. Ее отстранили от власти из-за обвинений в коррупции. В 2018 году экс-президента приговорили к 30 годам заключения. В 2020 году срок снизили до 20 лет. Еще два года она должна была провести в тюрьме по приговору о незаконном вмешательства в процесс выдвижения кандидатов правящей на тот момент консервативной партии "Сэнури". Пак Кын Хе пробыла в заключении четыре года и девять месяцев.

При этом другой бывший президент Южной Кореи Ли Мен Бак, который в настоящее время отбывает 17-летний тюремный срок за растрату и взяточничество, был исключен из списка лиц, подлежащих помилованию.

Правительство заявило, что эти решения приняты как средство преодоления общенационального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, с целью преодоления "печальной истории прошлого и достижения великого единства среди людей".

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