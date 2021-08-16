ТЭС заключают контракты на импорт угля на весь отопительный сезон, - эксперт
Генерирующие компании, владеющие тепловыми электростанциями, начали активно контрактовать импортный уголь для прохождения осенне-зимнего периода.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего советника министра энергетики, эксперта Сергея Чеха.
"Поставка угля на ТЭС зависит от объема добычи и платежеспособности станций для его закупки по импорту. Сейчас импортировать уголь - это правильное решение и ТЭС усилено просчитывают перспективы поставок вплоть до апреля",- сообщил эксперт.
Ранее компания ДТЭК сообщила о заключении договоренности о поставке 350 тыс. тонн угля из Польши до января 2022 года включительно.
Также идут переговоры о заключении долгосрочного контракта на поставку угля из Казахстана.
Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.
За прошедшие выходные запасы угля на ТЭС увеличились на 22400 тонн (3,1%).