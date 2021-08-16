ТЕС укладають контракти на імпорт вугілля на весь опалювальний сезон, - експерт

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього радника міністра енергетики, експерта Сергія Чеха.

"Постачання вугілля на ТЕС залежить від обсягу видобутку і платоспроможності станцій для його закупівлі за імпортом. Зараз імпортувати вугілля - це правильне рішення і ТЕС посилено прораховують перспективи поставок аж до квітня", - повідомив експерт.

Раніше компанія ДТЕК повідомила про укладення домовленості про постачання 350 тис. тонн вугілля з Польщі до січня 2022 року включно.

Також йдуть переговори про укладення довгострокового контракту на поставку вугілля з Казахстану.