ТЕС укладають контракти на імпорт вугілля на весь опалювальний сезон, - експерт
Генеруючі компанії, які володіють тепловими електростанціями, почали активно контрактувати імпортне вугілля для проходження осінньо-зимового періоду.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього радника міністра енергетики, експерта Сергія Чеха.
"Постачання вугілля на ТЕС залежить від обсягу видобутку і платоспроможності станцій для його закупівлі за імпортом. Зараз імпортувати вугілля - це правильне рішення і ТЕС посилено прораховують перспективи поставок аж до квітня", - повідомив експерт.
Раніше компанія ДТЕК повідомила про укладення домовленості про постачання 350 тис. тонн вугілля з Польщі до січня 2022 року включно.
Також йдуть переговори про укладення довгострокового контракту на поставку вугілля з Казахстану.
Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.
За минулі вихідні запаси вугілля на ТЕС збільшилися на 22400 тонн (3,1%).