ТЭС Узбекистана перезапустят отдельно от энергосистем соседних стран

"Министерство энергетики Узбекистана сообщило, что масштабные отключения электроэнергии в стране связаны с крупной аварией в энергосистеме Казахстана, которая произошла в 10:57 по ташкентскому времени", - пишет издание.

Авария привела к отключению электричества в частях Алматы, в Шымкенте, Таразе, Туркистане и затронула Кыргызстан - Бишкек, Ош и другие регионы.

Резкое изменение напряжения и частоты на 530-й линии электропередачи, идущей из Казахстана, негативно сказалось на энергосистеме Узбекистана, подключенной к единой энергосистеме региона.

В результате на Ташкентской и Сырдарьинской ТЭС сработали системы аварийной защиты, и обе станции в автоматическом режиме остановили работу.

Это привело к отключению подачи энергии в Фергане и Ташкенте, Ташкентской области, Ферганской долите, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Кащкадарьинской областях.

"В настоящее время принимаются меры по запуску каждой ТЭС отдельно, с отключением от энергосистем соседних стран, говорится в сообщении", - пишет СМИ.

При этом казахстанская энергокомпания KEGOC сообщаила, что около 11:00 по ташкентскому времени "ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север - Восток - Юг Казахстана"".

"В результате произошло аварийное разделение транзита "Север - Восток - Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 МВт", - говорится в сообщении.