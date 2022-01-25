ТЕС Узбекистану перезапустять окремо від енергосистем сусідніх країн

"Міністерство енергетики Узбекистану повідомило, що масштабні відключення електроенергії в країні пов'язані з великою аварією в енергосистемі Казахстану, яка сталася о 10:57 за ташкентським часом", - пише видання.

Аварія призвела до відключення електрики в частинах Алмати, в Шимкенті, Таразі, Туркистані і торкнулася Киргизстану - Бішкек, Ош та інші регіони.

Різка зміна напруги і частоти на 530-й лінії електропередачі, що йде з Казахстану, негативно позначилося на енергосистемі Узбекистану, підключеної до єдиної енергосистеми регіону.

В результаті на Ташкентській і Сирдар'їнській ТЕС спрацювали системи аварійного захисту, і обидві станції в автоматичному режимі зупинили роботу.

Це призвело до відключення подачі енергії у Фергані і Ташкенті, Ташкентській області, Ферганській долиті, Сирдар'їнській, Джизакській, Самаркандській, Навоїйській і Кащкадар'їнській областях.

"В даний час вживаються заходи щодо запуску кожної ТЕС окремо, з відключенням від енергосистем сусідніх країн, йдеться в повідомленні", - пише ЗМІ.

При цьому Казахстанська енергокомпанія KEGOC повідомила, що близько 11:00 за ташкентським часом "зважаючи на значний аварійний дисбаланс, створений енергосистемою Центральної Азії (Узбекистан, Киргизстан), стався накид потужності на транзит електроенергії 500 кВ "Північ - Схід - Південь Казахстану"".

"В результаті стався аварійний поділ транзиту "Північ - Схід - Південь Казахстану" з погашенням значної частини споживачів південної зони Казахстану. Обсяг обмежень становить близько 1500 МВт", - йдеться в повідомленні.