ТЭС, обеспечивающая электроэнергией оккупированный Донецк, работает в половину мощности

Старобешевская ТЭС с марта 2017 года находится под управлением боевиков

Старобешевская ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией оккупированный Донецк и еще несколько населенных пунктов, на сегодня работает на половину мощности. Это связано с экономическим упадком региона, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Отмечается, что Старобешевская ТЭС, которая находится в оккупированной части Донецкой области, входила в состав ПАО "Донбассэнерго" и работала в правовом поле Украины. Однако в марте 2017 года ТЭС захватили незаконные вооруженные формирования.

"В настоящее время Старобешевская ТЭС обеспечивает электроэнергией Донецк, Макеевку, Докучаевск, Амвросиевку, Оленевку и Старобешево - временно оккупированные территории Донецкой области. До начала вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины ТЕС обеспечивала электроэнергией Мариуполь и Волноваху", - отметили в министерстве.

Добавили, что на сегодня ТЭС функционирует несанкционированно, о чем свидетельствуют данные космической съемки. В частности, зафиксировано движение железнодорожного транспорта, дымовые выбросы. Также наблюдается увеличение твердого топлива в месте хранения и наличие личного транспорта работников предприятия.

"При этом, на снимке от 23.03.2017 было зафиксировано работу всех 5 труб ТЭС. В то же время, по состоянию на 12.07.2018 количество рабочих труб уменьшилось до трех, что в свою очередь ослабляет мощности работы ТЭС и свидетельствует об экономическом спаде на оккупированной части региона", - подчеркнули в МинВОТ.

Фото: космическая съемка ТЭС (mtot.gov.ua)

Сообщается, что в течение последнего года боевики разворовали производственный инвентарь, специальное снаряжение и оборудование ТЭС. В частности благодаря снимкам удалось установить исчезновения имущества из склада и обнаружено, что демонтирован резервуар для мазута.

Уменьшение мощностей работы ТЭС свидетельствует о том, что крупные предприятия на оккупированных территориях не нуждаются в электроэнергии. Это в свою очередь свидетельствует об остановке их работы, что приводит к хищению имущества и упадку промышленного комплекса оккупированных территорий Донецкой области.

На сегодня владельцы предприятий на оккупированной части Донбасса не имеют доступа к своему имуществу и не контролируют их работу, поскольку они захвачены "оккупационными администрациями" РФ. Вопрос о доступе к предприятиям поднимается на минских заседаниях Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Напомним, на прошлой неделе министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что Россия перешла к скрытой информационной деятельности по отношению к Украине. В целом РФ все чаще применяет против Украины методы невоенного характера, в частности речь идет о пропаганде и работе пророссийских неправительственных организаций.