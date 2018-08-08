У МінТОТ заявили, що РФ застосовує проти України методи невійськового характеру

РФ перейшла до прихованої інформаційної діяльності по відношенню до України, заявив міністр МінТОТ

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) Вадим Черниш заявив, що Росія перейшла до прихованої інформаційної діяльності по відношенню до України. Про це він повідомляв в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Росіяни вже змінили тактику: давно вже це не пряма, а прихована інформаційна діяльність на території України. Тобто, це вже не такі меседжі, які не сприймає суспільство, а це вже більш тонкі, які схиляють суспільство до певної думки, а не просто нав'язують її", - сказав Черниш.

Черниш зазначив, що паралельно з військовими методами впливу і тиску на Україну Росія застосовує комплекс інших дій невійськового характеру. Він зазначив, що РФ використовує дипломатії для схиляння до необхідної їй позиції, системи неурядових організацій проросійської спрямованості, а також діяльність розвідувальних органів.

За словами Черниша, відомство проводить щомісячний моніторинг таких невійськових дій РФ в Україні.

Нагадаємо, раніше Черниш виступив за продовження терміну дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.