ТЕС, що забезпечує електроенергією окупований Донецьк, працює на півтопужності

Старобешівська ТЕС з березня 2017 року перебуває під керуванням бойовиків

Старобешівська ТЕС, яка забезпечує електроенергією окупований Донецьк та ще кілька населених пунктів, на сьогодні працює на півпотужності. Це пов’язано з економічним занепадом регіону, повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

Зазначається, що Старобешівська ТЕС, котра наразі знаходиться в окупованій частині Донецької області, входила до складу ПАТ "Донбасенерго" та працювала у правовому полі України. Проте у березні 2017 року ТЕС захопили незаконні збройні формування.

"Наразі Старобешівська ТЕС забезпечує електроенергією Донецьк, Макіївку, Докучаєвськ, Амвросіївку, Оленівку та Старобешеве - тимчасово окуповані території Донецької області. До початку збройної агресії Російської Федерації на сході України ТЕС забезпечувала електроенергією Маріуполь та Волноваху", - зазначили у міністерстві.

Додали, що на сьогодні ТЕС функціонує несанкціоновано, про що свідчать дані космічної зйомки. Зокрема, зафіксовано рух залізничного транспорту, димові викиди. Також спостерігається збільшення твердого палива в місці зберігання та наявність особистого транспорту працівників підприємства.

"При цьому, на знімку від 23.03.2017 було зафіксовано роботу усіх 5 труб ТЕС. В той же час, станом на 12.07.2018 кількість робочих труб зменшилась до трьох, що в свою чергу послаблює потужності роботи ТЕС та свідчить про економічний спад на окупованій частині регіону", - підкреслили в МінТОТ.

Фото: космічна зйомка ТЕС (mtot.gov.ua)

Повідомляється, що впродовж останнього року бойовики розікрали виробничий інвентар, спеціальне спорядження та обладнання ТЕС. Зокрема завдяки знімкам вдалося встановити зникнення майна зі складу та виявлено, що демонтовано резервуар для мазуту.

Зменшення потужностей роботи ТЕС свідчить про те, що великі підприємства на окупованих територіях не потребують електроенергії. Це в свою чергу свідчить про зупинку їх роботи, що призводить до розкрадання майна та занепаду промислового комплексу окупованих територій Донецької області.

На сьогодні власники підприємств на окупованій частині Донбасу не мають доступу до свого майна та не контролюють їх роботу, оскільки вони захоплені "окупаційними адміністраціями" РФ. Питання про доступ до підприємств піднімаються на мінських засіданнях Тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Нагадаємо, минулого тижня міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявив, що Росія перейшла до прихованої інформаційної діяльності по відношенню до України. Загалом РФ все частіше застосовує проти України методи невійськового характеру, зокрема йдеться про пропаганду та роботу проросійських неурядових організацій.