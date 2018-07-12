На Придніпровській ТЕС ще два енергоблоки переведуть з антрациту на газове вугілля

Енергоблоки Придніпровської ТЕС будуть переведені на газове вугілля у жовтні-грудні 2018 року

Ддо кінця року на Придніпровській теплоелектростанції (ТЕС) ще два енергоблоки переведуть з антрациту на газове вугілля. Про це на брифінгу повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, енергоблоки Придніпровської ТЕС будуть переведені на газове вугілля у жовтні-грудні 2018 року.

"Зараз ми продовжуємо цей процес (переведення енергоблоків з антрациту на газове вугілля, - ред.) і в цьому році переводимо з антрациту на газове вугілля ще два блоки - №9 і 10", - сказав Сахарук.

За його словами, ДТЕК планує завершити переведення блоку № 9 з вугілля марки "А" (антрацит) на марку "Г" (газове) у жовтні, а переведення блоку №10 планують завершити до дня енергетика, щоб запустити блок на українському вугіллі.

"Зараз Придніпровська ТЕС повністю працює на українському вугіллі", - сказав Сахурк.

Він додав, що вартість переведення двох енергоблоків становитиме 180-190 млн гривень. Окрім цього, в ході переоснащення енергоблоків також буде інвестовано близько 150 млн гривень у будівництво фільтру для блоку № 10 і реконструкцію фільтру на енергоблоці № 9.

"Тому це не тільки перехід з імпортного вугілля або того, що залишилося на неконтрольованих територіях, тобто, це не лише вклад в енергобезпеку, але це й вклад в покращення екологічного стану у Дніпрі та Дніпропетровській області", - зазначив гендиректор ДТЕК.

Загальна сума інвестицій на Придніпровській ТЕС в рамках такого переоснащення, за словами Сахарука, сягатиме 320-350 млн гривень.

Нагадаємо, у 2017 році на Придніпровській ТЕС було завершено переведення з антрациту на вугілля марки "Г" двох енергоблоків - №7 та №8.

Як писало раніше РБК-Україна, ДТЕК планує імпортувати до 2 млн тонн антрацитового вугілля у 2018 році.