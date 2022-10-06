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ТЕС ДТЕК збільшили виробництво електроенергії для компенсації дефіциту в енергосистемі

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Четвер 06 жовтня 2022 22:27
ТЕС ДТЕК збільшили виробництво електроенергії для компенсації дефіциту в енергосистемі Фото: ТЕС ДТЕК збільшили  виробництво електроенергії для компенсації дефіциту в енергосистемі (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

У вересні ТЕC "ДТЕК Енерго" збільшили відпуск електроенергії на 16% вище прогнозного балансу Міністерства енергетики, щоб компенсувати дефіцит потужності в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Дефіцит виник через обмежену роботу державної генерації, зупинку роботи чотирьох ТЕС, а також захопленої російськими військами Запорізької АЕС й недоступності 1 ГВт ВДЕ. Наразі він значною мірою компенсований понадплановою роботою ТЕС "ДТЕК Енерго".

В прес-службі зазначають, що ДТЕК завчасно підготувала свої ТЕС до роботи в періоди пікових навантажень під час осінньо-зимового періоду. Завершено ремонти 19 енергоблоків, інвестовано понад 1,3 млрд грн. Наразі планові ремонти тривають на 4 блоках, ще 3 заплановано реалізувати до кінця року. Усього ДТЕК планує виконати цього року 26 ремонтів.

Також шахти "ДТЕК Енерго" зберегли видобуток вугілля на минулорічному рівні. Для цього з початку року введено в роботу 19 нових лав. Попри бойові дії, компанії вдалося на початок вересня накопичити понад 1,6 млн тонн вугілля на своїх ТЕС для проходження зими.

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