ua ru
Чт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ТЭС ДТЭК увеличили производство электроэнергии для компенсации дефицита в энергосистеме

Новина українською →
Четверг 06 октября 2022 22:27
ТЭС ДТЭК увеличили производство электроэнергии для компенсации дефицита в энергосистеме Фото: ТЭС ДТЭК увеличили производство электроэнергии для компенсации дефицита в энергосистеме (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В сентябре ТЭС "ДТЭК Энерго" увеличили отпуск электроэнергии на 16% выше прогнозного баланса Министерства энергетики, чтобы компенсировать дефицит мощности в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

Дефицит возник из-за ограниченной работы государственной генерации, остановки работы четырех ТЭС, а также захваченной российскими войсками Запорожской АЭС и недоступности 1 ГВт ВИЭ. В настоящее время он в значительной степени компенсирован сверхплановой работой ТЭС "ДТЭК Энерго".

В пресс-службе отмечают, что ДТЭК заблаговременно подготовила свои ТЭС для работы в периоды пиковых нагрузок во время осенне-зимнего периода. Завершены ремонты 19 энергоблоков, инвестировано более 1,3 млрд. грн. Пока плановые ремонты продолжаются на 4 блоках, еще 3 запланировано реализовать до конца года. Всего ДТЭК планирует выполнить в этом году 26 ремонтов.

Также шахты "ДТЭК Энерго" сохранили добычу угля на уровне прошлого года. Для этого с начала года введено в работу 19 новых рядов. Несмотря на боевые действия, компании удалось на начало сентября накопить более 1,6 млн. тонн угля на своих ТЭС для прохождения зимы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
NEWS
Новый формат. Что такое Европейское политическое сообщество и при чем тут Украина
Новый формат. Что такое Европейское политическое сообщество и при чем тут Украина
DAILY
Клеймо террориста. Как США могут ослабить Путина и превратить РФ в страну-изгоя
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Клеймо террориста. Как США могут ослабить Путина и превратить РФ в страну-изгоя