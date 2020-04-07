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Мы теряем национальную энергетику, - Гройсман

Новости » Энергетика     07.04.2020 - 15:41
Мы теряем национальную энергетику, - Гройсман
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

По мнению экс-премьера, сегодня государство должно найти ресурсы для вывода отечественной энергоотрасли из кризиса

Остановка украинских энергетических предприятия и большие долги грозят Украине потерей национальной энергетики. Об этом заявил экс-премьер Владимир Гройсман в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, передает РБК-Украина.

"Мы сегодня начинаем терять национальную энергетику. Отсутствие расчетов с "Энергоатомом", "Гидроэнерго", тепловыми станциями уже почти 7 миллиардов гривен. Сегодня шахтеры уже не имеют работы, это примерно 40 тысяч человек. Вследствие того, что фактически сегодня останавливаются предприятия по производству электрической энергии в стране. Я сегодня разговаривал с бывшим председателем областной государственной администрации Винницкой области Валерием Королем. Он мне говорит: "Владимир Борисович, страшное, в Ладыжине блоки ТЭС будут останавливаться, потому что так несбалансированная энергетическая система страны, ее просто губят", - рассказал Гройсман.

По его словам, в то время как в стране останавливаются энергопредприятия, продолжать импорт российского тока является преступлением, ведь таким образом мы финансируем энергетиков РФ вместо украинских.

"Зато открывают импорт от российской энергии, и мы сегодня покупаем и платим заработную плату атомщикам не украинским, а атомщикам из Российской Федерации. Это абсурд, преступный абсурд", - считает Гройсман.

По мнению экс-премьера, сегодня государство должно найти ресурсы для вывода отечественной энергоотрасли из кризиса и сохранить рабочие места.

"Я считаю, что мы должны как государство продемонстрировать социальную ответственность, мы должны найти ресурсы, есть много инструментов, которые возможно использовать для того, чтобы позаботиться о людях. Это сегодня самый главный капитал. Сохранить здоровье'я, сохранить работу", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что глава энергетического комитета ВР Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

Накануне пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины предупредила о возможном прекращении поставок электроэнергии потребителям через низкий уровень оплаты.

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