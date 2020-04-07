Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

На думку екс-прем’єра, сьогодні держава має знайти ресурси для виведення вітчизняної енергогалузі з кризи

Зупинка українських енергетичних підприємства та великі борги загрожують Україні втратою національної енергетики. Про це заявив екс-прем’єр Володимир Гройсман в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV, передає РБК-Україна.

"Ми сьогодні починаємо втрачати національну енергетику. Нерозрахунків сьогодні з "Енергоатомом", "Гідроенерго", тепловими станціями вже майже 7 мільярдів гривень. Сьогодні шахтарі вже не мають роботи, це приблизно 40 тисяч людей. Внаслідок того, що фактично зупиняються сьогодні підприємства по виробництву електричної енергії в країні. Я сьогодні розмовляв з колишнім головою обласної державної адміністрації Вінницької області Валерієм Королем. Він мені каже: "Володимир Борисович, страшне, в Ладижині блоки ТЕС будуть зупинятися, тому що так незбалансована енергетична система країни, її просто гублять", - розповів Гройсман.

За його словами, в той час як в країні зупиняються енергопідприємства, продовжувати імпорт російського струму є злочином, адже таким чином ми фінансуємо енергетиків РФ замість українських.

"Натомість відкривають імпорт від російської енергії, і ми сьогодні купуємо і платимо заробітну плату атомникам не українським, а атомникам з Російської Федерації. Це абсурд, злочинний абсурд", - вважає Гройсман.

На думку екс-прем’єра, сьогодні держава має знайти ресурси для виведення вітчизняної енергогалузі з кризи та зберегти робочі місця.

"Я вважаю, що ми маємо як держава продемонструвати соціальну відповідальність, ми маємо знайти ресурси, є багато інструментів, які можливо використати для того, щоб подбати про людей. Це найголовніший сьогодні капітал. Зберегти здоров'я, зберегти роботу", - наголосив Гройсман.

Нагадаємо, народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

Напередодні пресслужба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України попередила про можливе припинення поставок електроенергії споживачам через низький рівень оплати.