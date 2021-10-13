ru ua
Ср, 13 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Терроризировали бизнес и население: в Киевской области разоблачили банду "авторитета"

Новина українською →
Переяслав, Среда 13 октября 2021 17:59
Терроризировали бизнес и население: в Киевской области разоблачили банду "авторитета" Фото: СБУ разоблачила банду вымогателей в Киевской области (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киевской области нейтрализовали банду известного криминального авторитета. Участники банды выбивали несуществующие долги с населения, а также облагали "данью" местных предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Путем запугивания и держание в страхе граждан, по данным СБУ, банда планировала установить и распространить свое преступное влияние на территории Киевской области.

"В состав группировки входили трое жителей Переяслава. Их координировал криминальный авторитет, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений", - рассказали в СБУ.

Фото: СБУ разоблачила банду в Киевской области ssu.gov.ua)

Правоохранители задокументировали факт вымогательства 10 тысяч долларов с двух бизнесменов. Злоумышленников задержали во время передачи части денег от предпринимателей в одном из ресторанов Переяслава.

По месту жительства организатора банды прошли обыски, в ходе которых выявили крупную партию наркотиков, упаковочный материал и весы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Киевская область
NEWS
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине