Тероризували бізнес та населення: у Київській області викрили банду "авторитета"

У Київській області нейтралізували банду відомого кримінального авторитета. Учасники банди вибивали неіснуючі борги з населення, а також обкладали "даниною" місцевих підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Шляхом залякування та тримання в страху громадян, за даними СБУ, банда планувала встановити та поширити свій злочинний вплив на території Київської області.

"До складу угруповання входило троє жителів Переяслава. Їх координував кримінальний авторитет, який раніше неодноразово притягався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів", - розповіли в СБУ.

Фото: СБУ викрила банду в Київській області (ssu.gov.ua)

Правоохоронці задокументували факт вимагання 10 тисяч доларів з двох бізнесменів. Зловмисників затримали під час передачі частини грошей від підприємців в одному з ресторанів Переяслава.

За місцем проживання організатора банди пройшли обшуки, в ході яких виявили велику партію наркотиків, пакувальний матеріал та ваги.