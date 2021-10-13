ru ua
Ср, 13 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Тероризували бізнес та населення: у Київській області викрили банду "авторитета"

Новость на русском →
Переяслав, Середа 13 жовтня 2021 17:59
Тероризували бізнес та населення: у Київській області викрили банду "авторитета" Фото: СБУ викрила банду вимагачів у Київській області (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Київській області нейтралізували банду відомого кримінального авторитета. Учасники банди вибивали неіснуючі борги з населення, а також обкладали "даниною" місцевих підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Шляхом залякування та тримання в страху громадян, за даними СБУ, банда планувала встановити та поширити свій злочинний вплив на території Київської області.

"До складу угруповання входило троє жителів Переяслава. Їх координував кримінальний авторитет, який раніше неодноразово притягався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів", - розповіли в СБУ.

Фото: СБУ викрила банду в Київській області (ssu.gov.ua)

Правоохоронці задокументували факт вимагання 10 тисяч доларів з двох бізнесменів. Зловмисників затримали під час передачі частини грошей від підприємців в одному з ресторанів Переяслава.

За місцем проживання організатора банди пройшли обшуки, в ході яких виявили велику партію наркотиків, пакувальний матеріал та ваги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Київська область
NEWS
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України