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Террорист-смертник подорвался возле ресторана в Конго: есть погибшие

Автор: Наталья Скороход

В городе Бени в Конго прогремел мощный взрыв. Террорист-смертник активировал бомбу у ресторана, где люди праздновали Рождество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Губернатор региона генерал Экенжа Сильвена сообщил, что мужчина активировал бомбу после того, как охранники не впустили его в ресторан.

"Террорист-смертник, которому охранники не позволили войти в переполненный бар, активировал бомбу у входа в бар", - говорится в заявлении.

В результате взрыва погибли шесть человек, включая самого террориста-смертника. Еще 14 человек получили ранения, в том числе двое местных чиновников.

Журналист издания, который находился в Конго сообщил, что услышал взрыв около 19:00, после этого последовали выстрелы.

Напомним, что в Конго боевики обстреляли лагерь беженцев. В результате 20 человек погибли.

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