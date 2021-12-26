Террорист-смертник подорвался возле ресторана в Конго: есть погибшие

Губернатор региона генерал Экенжа Сильвена сообщил, что мужчина активировал бомбу после того, как охранники не впустили его в ресторан.

"Террорист-смертник, которому охранники не позволили войти в переполненный бар, активировал бомбу у входа в бар", - говорится в заявлении.

В результате взрыва погибли шесть человек, включая самого террориста-смертника. Еще 14 человек получили ранения, в том числе двое местных чиновников.

Журналист издания, который находился в Конго сообщил, что услышал взрыв около 19:00, после этого последовали выстрелы.