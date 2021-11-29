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В Конго боевики обстреляли лагерь с беженцами: более 20 жертв

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Конго, Понедельник 29 ноября 2021 11:17
В Конго боевики обстреляли лагерь с беженцами: более 20 жертв Фото: в Конго боевики расстреляли беженцев (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В Демократической Республике Конго в восточной провинции Итури боевики обстреляли лагерь для беженцев. Вследствие этого погибли 22 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Власти страны обвинили в нападении вооруженную группировку "Кооперация за развитие Конго" (Codeco).

Отмечается, что на прошлой неделе в атаке на этот лагерь погибли 29 человек.

Итури, а также соседняя провинция Северное Киву находятся в осадном положении с мая 2021 года. Правительство обвиняет в нападениях вооруженные группировки, включая Codeco и "Объединенные демократические силы" (ADF).

Напомним, 17 сентября из Демократической республики Конго вернулись более 150 украинских миротворцев. Самолет на борту с миротворцами приземлился в аэропорту "Львов".

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