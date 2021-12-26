Терорист-смертник підірвався біля ресторану в Конго: є загиблі

Губернатор регіону генерал Екенжа Сільвена повідомив, що чоловік активував бомбу після того, як охоронці не впустили його в ресторан.

"Терорист-смертник, якому охоронці не дозволили увійти в переповнений бар, активував бомбу біля входу в бар", - йдеться в заяві.

В результаті вибуху загинули шестеро людей, включаючи самого терориста-смертника. Ще 14 людей отримали поранення, в тому числі двоє місцевих чиновників.

Журналіст видання, який перебував у Конго повідомив, що почув вибух близько 19:00, після цього послідували постріли.