Терорист-смертник підірвався біля ресторану в Конго: є загиблі

У місті Бені в Конго пролунав потужний вибух. Терорист-смертник активував бомбу біля ресторану, де люди святкували Різдво.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Губернатор регіону генерал Екенжа Сільвена повідомив, що чоловік активував бомбу після того, як охоронці не впустили його в ресторан.
"Терорист-смертник, якому охоронці не дозволили увійти в переповнений бар, активував бомбу біля входу в бар", - йдеться в заяві.
В результаті вибуху загинули шестеро людей, включаючи самого терориста-смертника. Ще 14 людей отримали поранення, в тому числі двоє місцевих чиновників.
Журналіст видання, який перебував у Конго повідомив, що почув вибух близько 19:00, після цього послідували постріли.
Нагадаємо, що у Конго бойовики обстріляли табір біженців. В результаті 20 людей загинули.