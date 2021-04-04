Террорист-смертник подорвался в Сомали: пять человек погибли

Среди погибших есть ребенок. Еще четыре человека были ранены.

По словам свидетеля событий Али Мохаммеда, смертник зашел в толпу, которая пила чай на площадке возле полицейского участка.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

В то же время по данным The Guardian в субботу, 3 апреля, исламистские боевики "Аш-Шабааб" атаковали две ключевые военные базы в Сомали.

Напомним, в конце ноября в столице Сомали Могадишо террорист-смертник взорвал бомбу в популярном кафе Gelato Divino через несколько часов после завершения визита.о. министра обороны США Кристофера Миллера. В результате инцидента погибли шесть человек.

Также ранее сообщалось, что в декабре 2020 года тогда еще президент США Дональд Трамп распорядился вывести большую часть американских войск из Сомали. Часть контингента может быть передислоцирована за пределы Восточной Африки.