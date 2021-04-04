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Терорист-смертник підірвався у Сомалі: п'ять осіб загинуло

Новость на русском → Сомалі, Неділя 04 квітня 2021 07:18
Терорист-смертник підірвався у Сомалі: п'ять осіб загинуло Фото: Сомалі (flickr)
Автор: Даша Харченко

Терорист-смертник підірвав себе у місті Могадишо в Сомалі. Внаслідок цього загинули щонайменше п'ять цивільних осіб.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на повідомлення представника поліції Садика Дудише.

Серед загиблих є дитина. Ще чотири людей були поранені.

За словами свідка подій Алі Мохаммеда, смертник зайшов до натовпу, які пили чай на майданчику біля поліцейської дільниці.

Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.

Водночас за даними The Guardian, в суботу, 3 квітня, ісламістські бойовики "Аш-Шабааб" атакували дві ключові військові бази в Сомалі.

Нагадаємо, наприкінці листопада у столиці Сомалі Могадішо терорист-смертник підірвав бомбу у популярному кафе Gelato Divino через кілька годин після завершення візиту в.о. міністра оборони США Крістофера Міллера. Внаслідок інциденту загинуло шість людей.

Також раніше повідомлялось, що в грудні 2020 року тоді ще президент США Дональд Трамп розпорядився вивести більшу частину американських військ з Сомалі. Частина контингенту може бути передислокована за межі Східної Африки.

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