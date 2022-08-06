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Террор усиливается: в Херсоне на блокпостах проверяют удаленные с телефона данные

Фото: в Херсоне россияне на блокпостах восстанавливают удаленные с телефона данные (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне российские оккупанты используют технику для восстановления уничтоженной информации на телефонах украинцев при их проверке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы облсовета Юрия Соболевского в эфире телемарафона.

"В последнее время есть сообщения, что они (россияне - ред.) массово используют технику для возобновления уничтоженной информации на смартфоне. Они не просто его осматривают, а подсоединяют к ноутбуку, и имеют возможность возобновлять информацию, которая была удалена с телефона, - переписки, фотографии и прочее", - сказал он.

Соболевский отметил, что террор россиян в отношении украинцев усиливается. По его словам, каждый день появляется новая информация об исчезновении или депортации людей.

При этом он отметил, что движение по сопротивлению в городе продолжается.

Напомним, россияне минируют инфраструктуру в Херсоне, готовясь к наступлению ВСУ.

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Херсон