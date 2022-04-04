Террор и похищение: как оккупанты пытаются подавить сопротивление жителей оккупированных городов

Так, в соцсетях разошлись кадры из Энергодара Запорожской области, где жители выстроились перед колоннами российской техники, не пропуская ее в город. Последнюю акцию протеста в этом городе оккупанты разогнали очередями из минометов. Проукраинские митинги, которые собрали тысячи людей, проходили и в Мелитополе, и в Бердянске.

"Недавно проходили протесты в Приморске. Но россияне нейтрализуют эти протесты. Они завозят свой вооруженный контингент, ходят домой, увозят активистов, задерживают, часто бьют и затем отпускают. Бывает, что и не отпускают - таких случаев у нас также много", - рассказал изданию глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Кроме того, многочисленные митинги организовывали и жители населенных пунктов Луганской области, которые попали в оккупацию с февраля этого года. Это Сватовская, Старобельская, Белокуракинская и Новопсковская ОТГ.

"Луганская область, полагаю, удивила всю Украину тем, что в общинах, которые сейчас оккупировали россияне, люди вышли на мирные митинги с украинскими флагами и лозунгами. Они твердо заявили о том, что мы - мирная область и не хотим никаких "освобождений" и тому подобное - идите назад. Они перекрывали движение техники. И они выходили сотнями", - подчеркнул председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Российские войска открыли огонь по людям, чтобы разогнать митинги, в результате чего несколько получили ранения, после оккупанты перешли к репрессиям.

"Ночью приезжали к активистам и увозили их с мешками на головах в неизвестном направлении. И поэтому митинги прекратились. Далее начались погромы и поездки по семьям военнослужащих, которые защищают Украину. Искали активистов. Расстреливали волонтеров с проукраинской позицией", - рассказал Гайдай.

В небольшом поселке Новотроицкое Херсонской области на акции против оккупантов собралось более 200 человек. В Каховке вышло около тысячи человек.

Как рассказывает депутат Херсонского областного совета от "Европейской солидарности" Сергей Хлань, в Херсоне протесты проходили постоянно, несмотря на то, что оккупанты открывали огонь и бросали гранаты по митингующим. На предпоследнем митинге в городе вышло более 10 тысяч человек. Последний российские военные сразу же разогнали.

"Оккупанты идут по пути запугивания. Они вылавливают людей, которые приходят на акции. Они имеют списки участников АТО, охотников, проукраинских активистов и журналистов. По вечерам оккупанты их ловят и задерживают для того, чтобы в своих застенках ломать волю людей. Но им и это не удается - люди все равно продолжают выходить на митинги, поэтому оккупанты пока немного растеряны", - отметил Хлань.