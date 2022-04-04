Терор та викрадення: як окупанти намагаються придушити опір жителів окупованих міст

Так, у соцмережах розійшлися кадри з Енергодару Запорізької області, де мешканці вишикувалися перед колонами російської техніки, не пропускаючи її до міста. Останню акцію протесту у цьому місті окупанти розігнали чергами з мінометів. Проукраїнські мітинги, які зібрали тисячі людей, проходили і в Мелітополі, і у Бердянську.

"Нещодавно проходили протести в Приморську. Але росіяни нейтралізують ці протести. Вони завозять свій озброєний контингент, ходять додому, відвозять активістів, затримують, часто б'ють і потім відпускають. Буває, що й не відпускають - таких випадків у нас також багато", - розповів виданню голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Крім того, численні мітинги організовували і мешканці населених пунктів Луганської області, які потрапили до окупації з лютого цього року. Це Сватівська, Старобільська, Білокуракинська та Новопсковська ОТГ.

"Луганська область, гадаю, здивувала всю Україну тим, що у громадах, які зараз окупували росіяни, люди вийшли на мирні мітинги з українськими прапорами та гаслами. Вони твердо заявили про те, що ми - мирна область і не хочемо жодних "визволень" тощо - йдіть назад. Вони перекривали рух техніки. І вони виходили сотнями", - наголосив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Російські війська відкрили вогонь по людях, щоб розігнати мітинги, внаслідок чого декілька отримали поранення, після чого окупанти перейшли до репресій.

"Вночі приїжджали до активістів і відвозили їх з мішками на головах у невідомому напрямку. І тому мітинги припинилися. Далі почалися погроми та поїздки по сім'ях військовослужбовців, які захищають Україну. Шукали активістів. Розстрілювали волонтерів з проукраїнською позицією", - розповів Гайдай.

У невеликому селищі Новотроїцьке Херсонської області на акції проти загарбників зібралося понад 200 людей. У Каховці вийшло близько тисячі людей.

Як розповідає депутат Херсонської обласної ради від "Європейської солідарності" Сергій Хлань, у Херсоні протести проходили постійно, попри те, що окупанти відкривали вогонь та кидали гранати по мітингувальникам. На передостанньому мітингу у місті вийшло понад 10 тисяч людей. Останній російські військові одразу ж розігнали.

"Окупанти йдуть шляхом залякування. Вони виловлюють людей, які приходять на акції. Вони мають списки учасників АТО, мисливців, проукраїнських активістів та журналістів. Вечорами окупанти їх ловлять і затримують для того, щоб у своїх катівнях ламати волю людей. Але їм і це не вдається - люди все одно продовжують виходити на мітинги, тому окупанти наразі трохи розгублені", - зазначив Хлань.