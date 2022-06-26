Террор, манипуляции и фейки России: что происходит на оккупированных территориях

Херсонская и Запорожская область

На юге Украины оккупанты пытаются найти партизан и усилить давление на население. В частности, в Энергодаре российские военные похищают работников Запорожской АЭС и жителей города. Родственников и самих пленных шантажируют.

Фермеры из Херсонской области вынуждены выбрасывать свою продукцию на свалки. Предпринимателей не пропускают на территории Украины. Им разрешают выехать только в Крым, где продукцию можно продать по заниженным ценам.

Донецкая и Луганская области

Оккупанты распространяют фейк о планах ВСУ взорвать дамбу водохранилища в Курахово, а затем якобы обвинить в этом российских боевиков.

В захваченном Северодонецке приостановили эвакуацию из "Азота". Армия РФ заявляет, что причиной этого якобы стали обстрелы со стороны украинских военных.

Харьковская область

Российская пропаганда распространяет очередной фейк, что подразделение "Кракен" заминировало здание Первой детской городской больнице для дальнейшего подрыва, чтобы обвинить в этом РФ.