За пленного 50 тысяч гривен. В Энергодаре оккупанты зарабатывают на похищении людей
Российские военные во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область) похищают мирных жителей ради денег. За освобождение пленных требуют до 50 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Дмитрия Орлова в Telegram.
"Стандартная такса орков по району за освобождение заключенного под любым предлогом человека - 50 тысяч гривен. Эти деньги требуют уплатить самим пленным или их родственникам", - отметил он.
Орлов добавил, что в последние недели такие случаи значительно участились. В день сообщаются по 2-3 похищения.
Кроме того, российские боевики похищают активистов и работников Запорожской АЭС. В плену оккупантов находится более сотни жителей Энергодара и ближайших сел.
Пленных содержат неделями и пытают, чтобы получить информацию о скрытом оружии, сообщниках, требуют признаться в "противоправной деятельности".
"Рашистам на самом деле безразлично, какую позицию занимает заключенный человек, кем работает и вообще принимал ли участие в самообороне Энергодара. Это просто предлог. Если кто-то попал под их жернова, то выйти на волю без моральных, физических или материальных потерь удается крайне редко", - пояснил мэр.
Напомним, в Херсоне оккупанты похитили проректора государственного университета.
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