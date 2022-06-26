ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За пленного 50 тысяч гривен. В Энергодаре оккупанты зарабатывают на похищении людей

Новина українською →
Энергодар, Воскресенье 26 июня 2022 15:44
За пленного 50 тысяч гривен. В Энергодаре оккупанты зарабатывают на похищении людей Фото: в Энергодаре оккупанты похищают людей ради денег (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область) похищают мирных жителей ради денег. За освобождение пленных требуют до 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Дмитрия Орлова в Telegram.

"Стандартная такса орков по району за освобождение заключенного под любым предлогом человека - 50 тысяч гривен. Эти деньги требуют уплатить самим пленным или их родственникам", - отметил он.

Орлов добавил, что в последние недели такие случаи значительно участились. В день сообщаются по 2-3 похищения.

Кроме того, российские боевики похищают активистов и работников Запорожской АЭС. В плену оккупантов находится более сотни жителей Энергодара и ближайших сел.

Пленных содержат неделями и пытают, чтобы получить информацию о скрытом оружии, сообщниках, требуют признаться в "противоправной деятельности".

"Рашистам на самом деле безразлично, какую позицию занимает заключенный человек, кем работает и вообще принимал ли участие в самообороне Энергодара. Это просто предлог. Если кто-то попал под их жернова, то выйти на волю без моральных, физических или материальных потерь удается крайне редко", - пояснил мэр.

Напомним, в Херсоне оккупанты похитили проректора государственного университета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергодар похитили
NEWS
Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия
Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение