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Терор, маніпуляції і фейки Росії: що відбувається на окупованих територіях

Фото: Росія залякує жителів окупованих територій та поширює фейки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія на тимчасово окупованих територіях України тероризує місцеве населення. Крім того, РФ активно поширює фейки й маніпуляції, аби залякати українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Херсонська та Запорізька область

На півдні України окупанти намагаються знайти партизанів та посилити тиск на населення. Зокрема, в Енергодарі російські військові викрадають працівників Запорізької АЕС та жителів міста. Родичів та самих полонених шантажують.

Фермери з Херсонської області вимушені викидати свою продукцію на смітники. Підприємців не пропускають на території України. Їм дозволяють виїхати лише в Крим, де продукцію можна продати за заниженими цінами.

Донецька та Луганська області

Окупанти поширюють фейк про плани ЗСУ підірвати дамбу водосховища в Курахово, а потім нібито звинуватити в цьому російських бойовиків.

У захопленому Сєвєродонецьку призупинили евакуацію з "Азоту". Армія РФ заявляє, що причиною цього нібито стали обстріли з боку українських військових.

Харківська область

Російська пропаганда поширює черговий фейк, що підрозділ "Кракен" замінував будинок Першої дитячої міської лікарні для подальшого підриву, щоб звинуватит у цьому РФ.

Раніше ми повідомляли, що окупанти в Енергодарі викрадають мирних жителів для заробітку. За звільнення одного полоненого вони вимагають до 50 тисяч гривень.

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