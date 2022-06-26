Терор, маніпуляції і фейки Росії: що відбувається на окупованих територіях

Херсонська та Запорізька область

На півдні України окупанти намагаються знайти партизанів та посилити тиск на населення. Зокрема, в Енергодарі російські військові викрадають працівників Запорізької АЕС та жителів міста. Родичів та самих полонених шантажують.

Фермери з Херсонської області вимушені викидати свою продукцію на смітники. Підприємців не пропускають на території України. Їм дозволяють виїхати лише в Крим, де продукцію можна продати за заниженими цінами.

Донецька та Луганська області

Окупанти поширюють фейк про плани ЗСУ підірвати дамбу водосховища в Курахово, а потім нібито звинуватити в цьому російських бойовиків.

У захопленому Сєвєродонецьку призупинили евакуацію з "Азоту". Армія РФ заявляє, що причиною цього нібито стали обстріли з боку українських військових.

Харківська область

Російська пропаганда поширює черговий фейк, що підрозділ "Кракен" замінував будинок Першої дитячої міської лікарні для подальшого підриву, щоб звинуватит у цьому РФ.