UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Терроборона Киева задержала нардепа Шуфрича

Автор: Артем Горовенко

Территориальная оборона задержала народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича. Утверждается, что он фотографировал один из постов 206-го батальона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Киевсовета Александра Погребиского.

"206 батальон задержал Шуфрича… Решил пофотографировать один из постов нашего батальона", - сообщил он.

Напомним, ранее в поезде, который направлялся во Львов, задержали Владимира Рубана - руководитель штаба общественной организации "Офицерский корпус", который фигурировал в деле о содействии "ЛДНР". За что его задержали, не сообщалось.

Срочные важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныНестор ШуфричВойна России против Украины