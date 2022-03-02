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На львовском вокзале задержали Владимира Рубана: сотрудничал с Медведчуком и "ЛДНР"

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Львов, Среда 02 марта 2022 23:52
На львовском вокзале задержали Владимира Рубана: сотрудничал с Медведчуком и "ЛДНР" Фото: Владимир Рубан (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В поезде, который направлялся во Львов, был задержан Владимир Рубан - руководитель штаба общественной организации "Офицерский корпус". Ранее он сотрудничал с "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZAXID.NET.

Задержание произошло еще днем ​​28 февраля.

"Да, около обеда в полицию поступил вызов. Сотрудников полиции вызвали на железнодорожный вокзал, где им передали задержанного. Его доставили в полицейский участок, где с ним работали сотрудники Службы безопасности Украины", - рассказала спикер областной полиции Светлана Добровольская.

В полиции не сообщили, откуда направлялся поезд.

Владимира Рубана задержал офицер батальона полка "Азов".

54-летний Владимир Рубан является пророссийским общественным деятелем, руководителем штаба Общественной организации "Офицерский корпус".

Был фигурантом уголовного дела по планированию насильственного свержения конституционного строя в Украине, содействии террористической организации "ЛДНР".

Рубан был активным участником пророссийского движения Виктора Медведчука "Украинский выбор". В июне 2013 создал собственную общественную организацию "Офицерский корпус".

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