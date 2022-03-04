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Тероборона Києва затримала нардепа Шуфрича

Автор: Артем Горовенко

Територіальна оборона затримала народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Нестора Шуфрича. Стверджується, що він фотографував один з постів 206-го батальйону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Київради Олександра Погребиського.

"206 батальйон затримав Шуфрича... вирішив пофотографувати один з постів нашого батальйону", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше у поїзді, який прямував до Львова, затримали Володимира Рубана - керівника штабу громадської організації "Офіцерський корпус", який фігурував у справі про сприяння "ЛДНР". За що його затримали, не повідомлялося.

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