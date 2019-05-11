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На территории Славянской ТЭС произошел пожар

Новости » Происшествия    11.05.2019 - 12:27
На территории Славянской ТЭС произошел пожар
Фото: пожар на Славянской ТЭС (dsns.gov.ua)

Пожар не повлиял на работу электростанции

В субботу, 11 мая, на территории Славянской ТЭС ПАО "Донбассэнерго" в Донецкой области произошел пожар в металлическом пылепроводе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Так, сообщение о пожаре на территории ТЭС в городе Николаевка Славянского района поступило в 5:47 на телефон службы спасения "101".

На территории Славянской ТЭС произошел пожарФото: место происшествия

"Спасатели, которые первыми прибыли на место происшествия, выяснили, что происходит горение в металлическом пылепроводе диаметром 320 мм, который проложен на высоте 10 м. И поставляет угольную пыль из пылеприготовительного цеха в котлотурбинный цех", - отмечают в ГСЧС.

Так, участок пылепровода оперативно перекрыли и осуществили необходимые меры для его охлаждения.

Пожар был локализован в 06:48 и ликвидирован в 7:51.

"Данное событие не повлияло на работу теплоэлектростанции", - подчеркнули в Госслужбе.

Сейчас устанавливается причина пожара.

Напомним, в начале мая вблизи Каменца-Подольского Хмельницкой области произошел пожар в локомотиве поезда "Черновцы - Киев".

Как писало РБК-Украина ранее, в конце апреля в Одессе произошел пожар в 12-этажном жилом доме, жителей эвакуировали.

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