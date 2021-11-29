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На территории школы Волынской области взорвалась котельная

Автор: Мария Кучерявец

В селе Проход (Волынская область) на территории школы взорвалась котельная. В результате инцидента никто не пострадал, проводилась эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Полиция выясняет обстоятельства взрыва котельной на Ратновщине. Котельная размещалась на территории школы села Проход. Никто из детей, учителей и персонала не пострадал, они все эвакуированы", - говорится в сообщении.

Сейчас, по информации правоохранителей, на месте происшествия работают работники отделения №2 (поселка Ратное) Ковельского районного управления полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Все причины взрыва выясняются.

Фото: на территории школы Волынской области взорвалась котельная (vl.npu.gov.ua)

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