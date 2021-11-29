"Поліція з’ясовує обставини вибуху котельні на Ратнівщині. Котельня розміщувалась на території школи села Прохід. Ніхто з дітей, вчителів та персоналу не постраждав, їх всіх евакуйовано", - йдеться в повідомленні.

Наразі, за інформацією правоохоронців, на місці події працюють працівники відділення №2 (селища Ратне) Ковельського районного управління поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Усі причини вибуху з’ясовуються.

Фото: на території школи Волинської області вибухнула котельня (vl.npu.gov.ua)