С территории РФ обстрелы велись вдоль всей границы Сумской области, - глава ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дмитрия Живицкого.

Так, вечером зафиксировано около десяти взрывов в одной из громад Глуховского района. Огонь вёлся с территории России. Также около 20:00 по Великописаревской общине противник произвел шесть минометных выстрелов.

Также вечером с территории России имели место артиллерийские обстрелы с использованием САУ по Белопольщине. По территории одной из громад возле Путивля с территории РФ враг открывал автоматные очереди, а также из нескольких артиллерийских орудий.

Массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия с территории России по территории Белопольской общины длился около получаса. По словам главы ОВА, украинские военные отвечали на враждебные действия должным образом. В результате обстрелов области предварительно потерь и пострадавших нет.