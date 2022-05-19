З території РФ обстріли велися вздовж усього кордону Сумської області, - глава ОВА

Російські військові обстрілювали населені пункти Сумської області вздовж усього кордону регіону з РФ. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дмитра Живицкого.
Так, ввечері зафіксовано близько десяти вибухів в одній з громад Глухівського району. Вогонь вівся з території Росії. Також близько 20: 00 по Великописарівській громаді противник зробив шість мінометних пострілів.
Також ввечері з території Росії мали місце артилерійські обстріли з використанням САУ по Білопільщині. По території однієї з громад біля Путивля з території РФ ворог відкривав автоматні черги, а також з декількох артилерійських знарядь.
Масований обстріл з артилерії та стрілецької зброї з території Росії по території Білопільської громади тривав близько пів години. За словами глави ОВА, українські військові відповідали на ворожі дії належним чином. Внаслідок обстрілів області попередньо втрат і постраждалих немає.
Раніше повідомлялося, що у звільнених від російських окупантів районах Сумської області функціонують вже 11 тимчасових переправ, що були зведені замість зруйнованих та пошкоджених мостів.
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