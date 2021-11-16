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На территории японской АЭС произошел пожар

Автор: Артур Родивилов

В Японии на территории АЭС "Гэнкай" произошел пожар. Инцидент случился в префектуре Сага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

По данным компании-оператора станции Kyushu Electric Power, возгорание было ликвидировано примерно за один час.

Пожар не повлиял на работу энергоблоков станции, в настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в японской префектуре Фукуи решили остановить реактор атомной электростанции "Михама". Это произошло всего через четыре месяца после возобновления его работы.

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