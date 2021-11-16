На території японської АЕС сталася пожежа

У Японії на території АЕС "Генкай" сталася пожежа. Інцидент трапився в префектурі Сага.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
За даними компанії-оператора станції Kyushu Electric Power, загоряння було ліквідовано приблизно за одну годину.
Пожежа не вплинула на роботу енергоблоків станції, зараз з'ясовуються обставини того, що сталося.
Раніше в японській префектурі Фукуї вирішили зупинити реактор атомної електростанції"Міхама". Це сталося всього через чотири місяці після відновлення його роботи.