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На території японської АЕС сталася пожежа

Автор: Артур Родивилов

У Японії на території АЕС "Генкай" сталася пожежа. Інцидент трапився в префектурі Сага.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

За даними компанії-оператора станції Kyushu Electric Power, загоряння було ліквідовано приблизно за одну годину.

Пожежа не вплинула на роботу енергоблоків станції, зараз з'ясовуються обставини того, що сталося.

Раніше в японській префектурі Фукуї вирішили зупинити реактор атомної електростанції"Міхама". Це сталося всього через чотири місяці після відновлення його роботи.

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ЯпоніяАЕС