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На территории оккупированной Луганской области горит склад боеприпасов

Фото: горит склад с боеприпасами в оккупированном Зимогорье Луганской области (twitter.com/MaxShinamura)
Автор: Наталия Гурковская

На территории оккупированной Луганской области, в Зимогорье, горит склад с боеприпасами оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра МВД Антона Геращенко, опубликовавшего видео с места ЧП.

"На Луганщине ярко полыхает. По предварительной информации - склад боеприпасов оккупантов", - пишет он.

По словам Геращенко, в соцсетях стали появляться видео подтверждающие возгорание крупного склада боеприпасов в Зимогорье.

"Интересно, что расстояние до украинских позиций от места пожара составляет более 50 км", - добавляет Геращенко.

Отметим, Зимогорье с 2014 года находится под оккупацией боевиков группировки так называемой "ЛНР".

Отметим, буквально два дня назад в городе Сватово, который находится под оккупацией боевиков "ЛНР", также горел склад. На территории завода раздаются взрывы, похожие на разрыв боеприпасов.

Также 16 июня в оккупированном Хрустальном Луганской области взорвался склад боеприпасов. После этого начался пожар.

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Луганск