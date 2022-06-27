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На території окупованої Луганської області горить склад боєприпасів

Фото: горить склад із боєприпасами в окупованому Зимогір'ї Луганської області (twitter.com/MaxShinamura)
Автор: Наталія Гурковська

На території окупованої Луганської області, на Зимогір'ї, горить склад з боєприпасами окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міністра МВС Антона Геращенка, який опублікував відео з місця НП.

"На Луганщині яскраво палає. За попередньою інформацією - склад боєприпасів окупантів", - пише він.

За словами Геращенка, в соцмережах почали з'являтися відео боєприпасів, що підтверджують спалах великого складу в Зимогір'ї.

"Цікаво, що відстань до українських позицій від місця пожежі становить понад 50 км", – додає Геращенко.

Зазначимо, Зимогір'я з 2014 року перебуває під окупацією бойовиків угруповання так званого "ЛНР".

Зазначимо, буквально два дні тому у місті Сватове, яке знаходиться під окупацією бойовиків "ЛНР", також горів склад. На території заводу лунають вибухи, подібні до розриву боєприпасів.

Також 16 червня в окупованому Кришталевому Луганської області вибухнув склад боєприпасів. Після цього почалася пожежа.

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Луганськ