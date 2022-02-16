На территории "Межигорья" могут создать памятник садово-паркового искусства

На территории резиденции "Межигорье" планируют создать памятник садово-паркового искусства. Соответствующее протокольное поручение предоставило Министерство защиты окружающей среды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
"Министерство охраны окружающей среды предоставило протокольное поручение о рассмотрении вопроса о создании паркопамятки садово-паркового искусства на территории правительственной резиденции "Межигорье", - написал Гончаренко.
Напомним, в 2014 году Верховная рада поддержала постановление №4189 о передаче Межигорья в госсобственность.
Вместе с тем, в сентябре 2014 года Кабинет министров заявил, что обеспечил возвращение в государственную собственность земель "Межигорья" - бывшей резиденции четвертого президента Украины Виктора Януковича.
Добавим, суд вернул государству 1,7 га земли в урочище "Межигорье".