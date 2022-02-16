RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На території "Межигір'я" можуть створити пам’ятку садово-паркового мистецтва

Автор: Марія Кучерявець

На території резиденції "Межигір'я" планують створити пам’ятку садово-паркового мистецтва. Відповідне протокольне доручення надало Міністерство захисту довкілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

"Міністерство охорони довкілля надало протокольне доручення про розгляд питання щодо створення паркопам'ятки садово-паркового мистецтва на території урядової резиденції "Межигір’я", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, у 2014 році Верховна рада підтримала постанову №4189 щодо передачі Межигір’я у держвласність.

Разом з тим, у вересні 2014 року Кабінет міністрів заявив, що забезпечив повернення у державну власність земель "Межигір'я" - колишньої резиденції четвертого президента України Віктора Януковича.

Додамо, суд повернув державі 1,7 га землі в урочищі "Межигір'я".

Читайте РБК-Україна в Google News
Межигорье