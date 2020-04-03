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На территории Чернобыля планируют создать научные полигоны для радиобиологических исследований

Новости » Общество     03.04.2020 - 19:31
На территории Чернобыля планируют создать научные полигоны для радиобиологических исследований
Фото: Чернобыльская АЭС (РБК-Украина / Виталий Носач)

В 10-километровой зоне отчуждения планируют создать четыре научные полигоны для исследований по радиобиологии

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения совместно с учеными из Финляндии планирует создать на территории Чернобыля научные полигоны для радиобиологических исследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Facebook.

Сообщается, что в рамках соглашения о международном научном сотрудничестве в области экологических исследований между университетом Юваскюля (Финляндская Республика) и ГСП "Экоцентр" в 10-километровой зоне отчуждения планируют создать четыре научные полигоны для исследований по радиобиологии.

"В частности, предусмотрено проведение натурных, лабораторных и модельных исследований и внедрения новых технических решений. Запланировано проведение кропотливой работы по накоплению, анализу и обобщению мониторинговой информации по различным аспектам радиоэкологии и радиобиологии для определения закономерностей и тенденций развития объектов биосферы в условиях радиационных нагрузок", - говорится в сообщении.

Напомним, ГАЗО с 18 марта закроет посещения Чернобыльской зоны и зоны безусловного отселения для посетителей до окончания карантина из-за коронавируса. Новые заявки на посещение Чернобыльской зоны рассматриваться не будут, а работа сопровождающих лиц на период карантина будет прекращена.

Как сообщало РБК-Украина, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали 32 сталкера с начала 2020 года. В частности, в минувшие сутки сотрудники отдела полиции ЧАЭС во время патрулирования территории зоны отчуждения, вблизи отселенного села Вильча, снова обнаружили двух молодых мужчин.

Чернобыльскую зону закроют для посетителей до окончания карантина В зоне ЧАЭС задержали более 30 сталкеров с начала года
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