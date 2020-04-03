ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На території Чорнобиля планують створити наукові полігони для радіобіологічних досліджень

Новини » Суспільство     03.04.2020 - 19:31
На території Чорнобиля планують створити наукові полігони для радіобіологічних досліджень
Фото: Чорнобильська АЕС (РБК-Україна / Віталій Носач)

У 10-кілометровій зоні відчуження планують створити чотири наукові полігони для досліджень з радіобіології

Державне агентство України з управління зоною відчуження спільно з ученими з Фінляндії планує створити на території Чорнобиля наукові полігони для радіобіологічних досліджень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства в Facebook.

Зазначається, що у рамках угоди про міжнародне наукове співробітництво у галузі екологічних досліджень між університетом Юваскюля (Фінляндська Республіка) та ДСП "Екоцентр" у 10-кілометровій зоні відчуження планують створити чотири наукові полігони для досліджень з радіобіології.

"Зокрема, передбачено проведення натурних, лабораторних і модельних досліджень та впровадження нових технічних рішень. Заплановано проведення кропіткої роботи з накопичення, аналізу й узагальнення моніторингової інформації з різних аспектів радіоекології та радіобіології для визначення закономірностей і тенденцій розвитку об'єктів біосфери в умовах радіаційних навантажень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ДАЗВ з 18 березня закриє відвідування Чорнобильської зони і зони безумовного відселення для відвідувачів до закінчення карантину через коронавірус. Нові заявки на відвідування Чорнобильської зони розглядатися не будуть, а робота супроводжуючих осіб на період карантину буде припинена.

Як повідомляло РБК-Україна, у зоні відчуження Чорнобильської АЕС затримали 32 сталкера із початку 2020 року. Зокрема, минулої доби працівники відділу поліції ЧАЕС під час патрулювання території зони відчуження, поблизу відселеного села Вільча, знову виявили двох молодих чоловіків.

Чорнобильську зону закриють для відвідувачів до закінчення карантину У зоні ЧАЕС затримали понад 30 сталкерів із початку року
Новини України Чорнобиль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся