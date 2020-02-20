В зоне ЧАЭС задержали более 30 сталкеров с начала года

Фото: зона отчуждения (РБК-Украина/Виталий Носач)

Все сталкеры попали на территорию зоны отчуждения незаконно, минуя контрольно-пропускные пункты

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали 32 сталкера с начала 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

В частности, в минувшие сутки сотрудники отдела полиции ЧАЭС во время патрулирования территории зоны отчуждения, вблизи отселенного села Вильча, снова обнаружили двух молодых мужчин.

"31-летний житель Чернигова и 23-летнего возраста житель города Днепр вне КПП незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - говорится в сообщении.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас туристам-нарушителям грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Фото: задержанные правонарушители (kv.npu.gov.ru)

Напомним, в Чернобыльской зоне в Киевской области правоохранители задержали две группы людей, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения, среди сталкеров были также граждане Республики Беларусь и Литвы.

Как сообщало РБК-Украина, в зоне отчуждения полиция обнаружила 30-летнего солдата-контрактника, который последние две недели считался пропавшим без вести. Известно, что с 5 сентября текущего года солдат находился в розыске. Данный гражданин проник на территорию зоны незаконно. Сейчас он задержан.