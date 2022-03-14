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На территориальную оборону Днепра дополнительно выдели еще 100 млн гривен, - Филатов

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 15:43
На территориальную оборону Днепра дополнительно выдели еще 100 млн гривен, - Филатов Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Ситуация в Днепре и области остается контролируемой. Украинские военные защищают подходы к области, в то же время надо переходить на экономику военного времени и сделать все возможное, чтобы в Днепропетровской области началась посевная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова во время проведения 18-й внеочередной сессии горсовета, который 14 марта провели в формате zoom-конференции.

По его словам, на повестку дня вынесли 4 вопроса, касавшихся изменений в бюджет. Так на территориальную оборону Днепра дополнительно выдели еще 100 млн грн.

Уже после сессии Филатов обратился к депутатам с призывом способствовать тому, чтобы горожане и предприниматели возвращались на рабочие места.

"Я понимаю, что атмосфера нервная, многие уехали. Но те, кто не побоялся и остался, и кто может работать - они должны делать это и платить налоги. Экономика должна работать, пусть даже на военных рельсах", - добавил Филатов.

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