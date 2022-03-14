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На територіальну оборону Дніпра додатково виділи ще 100 млн гривень, - Філатов

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Понеділок 14 березня 2022 15:43
На територіальну оборону Дніпра додатково виділи ще 100 млн гривень, - Філатов Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Ситуація у Дніпрі та області залишається контрольованою. Українські військові боронять підходи до області, водночас треба переходити на економіку воєнного часу та зробити все можливе, аби у Дніпропетровській області розпочалася посівна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова під час проведення 18-ї позачергової сесії міськради, яку 14 березня провели у форматі zoom-конференції.

За його словами, на порядок денний винесли 4 питання, що стосувалися змін до бюджету. Так на територіальну оборону Дніпра додатково виділи ще 100 млн грн.

Уже після сесії Філатов звернувся до депутатів із закликом сприяти тому, аби містяни та підприємці поверталися на робочі місця.

"Я розумію, що атмосфера нервова, багато хто поїхав. Та ті, хто не побоявся і лишився, і хто може працювати - вони повинні робити це і сплачувати податки. Економіка має працювати, нехай навіть на воєнних рейках", - додав Філатов.

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