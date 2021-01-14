Территориальное ограничение дистанционной торговли лекарствами нивелирует закон, - эксперт

Крупные аптечные сети, удерживающие долгие годы под контролем фармацевтический рынок, пытаются отыграть через нормативные акты Кабмина законодательные новшества, открывающие перспективы формирования в Украине цивилизованного конкурентного рынка лекарственных препаратов.

Об этом заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя отдельные положения разработанного Гослекслужбой Украины проекта постановления Кабмина.

Речь идет о постановлении "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственным средствами импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)".

По мнению эксперта, проект документа по своей сути играет на руку владельцам крупных аптечных сетей. Отдельные инициативы Гослекслужбы не выдерживают критики и напрочь перечеркивают смысл основных положений принятого в сентябре 2020 года закона о дистанционной торговле и почтовой доставке медицинских препаратов.

В частности, эксперт указывает на пункт 184-13 предлагаемых изменений, касающийся доставки заказанных лекарственных средств, который "осуществляется исключительно из аптечного учреждения лицензиата… в границах одной области, в которой размещено аптечное учреждение".

"Во-первых, предлагаемые изменения в Лицензионные условия в корне противоречат нормам закона о дистанционной торговле лекарствами. Закон преследует абсолютно иную цель - с помощью интернет-торговли предоставить людям возможность находить и покупать необходимые, отсутствующие в их областях, лекарства в других регионах. Кроме того, за счет появления рыночной конкуренции люди должны получить право сравнивать цены и экономить на покупке лекарств. В данном же случае Гослекслужба хочет ограничить территориальными границами каждой конкретной области право потребителя на выбор нужных и более дешевых препаратов. То-есть, мы наблюдаем очередную попытку аптечных монополистов отыграть неудобный прогрессивный закон, не допустить появления конкурентов и сохранить практику ценового диктата посредством монопольных сговоров на рынке. Ни для кого не секрет, что в Украине цены на лекарства необоснованно завышены в разы. Это приносит аптечным монополистам сверхприбыли, которых они автоматически лишатся с появлением в Украине полноценного прозрачного рынка дистанционной торговли лекарствами", - утверждает аналитик.

Он также отметил, что идею ограничения онлайн-торговли границами конкретных регионов и даже отдельно взятых населенных пунктов аптечное лобби активно муссировало еще в ходе общественных обсуждений проекта закона о дистанционной торговле и почтовой доставке лекарственных средств.

"Однако их аргументация была очевидно-лоббистской, идущей в противоречие с логикой авторов законопроекта, поручениями президента о необходимости реализации государственной программы доступности лекарств, ожиданиями рынка и широкой потребительской общественности. Закон был принят в противоречие коммерческим интересам аптечных монополий и теперь осуществляется попытка исказить его суть, сохранив за собой на фармацевтическом рынке привычное статус-кво", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине разрешат электронную розничную торговлю лекарственными средствами. Соответствующий законопроект 14 октября вступил в силу.