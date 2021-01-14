Територіальне обмеження дистанційної торгівлі ліками нівелює закон, - експерт

Великі аптечні мережі, які утримують довгі роки під контролем фармацевтичний ринок, намагаються відіграти через нормативні акти Кабміну законодавчі нововведення, що відкривають перспективи формування в Україні цивілізованого конкурентного ринку лікарських препаратів.

Про це заявив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, коментуючи окремі положення розробленого Держлікслужбою України проекту постанови Кабміну.

Мова йде про постанову "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарським засобами імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)".

На думку експерта, проект документа по своїй суті грає на руку власникам великих аптечних мереж. Окремі ініціативи Держлікслужби не витримують критики і геть перекреслюють сенс основних положень прийнятих у вересні 2020 року закону про дистанційну торгівлю та поштову доставку медичних препаратів.

Зокрема, експерт вказує на пункт 184-13 пропонованих змін, що стосується доставки замовлених лікарських засобів, який "здійснюється виключно з аптечного закладу ліцензіата... в межах однієї області, у якій розміщено аптечний заклад".

"По-перше, пропоновані зміни в Ліцензійні умови в основи суперечать нормам закону про дистанційну торгівлю ліками. Закон має абсолютно іншу мету - за допомогою інтернет-торгівлі надати людям можливість знаходити та купувати необхідні, відсутні в їх областях, ліки в інших регіонах. Крім того, шляхом появи ринкової конкуренції люди повинні отримати право порівнювати ціни й економити на купівлі ліків. У даному ж випадку Держлікслужба хоче обмежити територіальними кордонами кожної конкретної області право споживача на вибір потрібних і дешевших препаратів. Тобто, ми спостерігаємо чергову спробу аптечних монополістів відіграти незручний прогресивний закон, не допустити появи конкурентів і зберегти практику цінового диктату за допомогою монопольних змов на ринку. Ні для кого не секрет, що в Україні ціни на ліки необґрунтовано завищені в рази. Це приносить аптечним монополістам надприбутки, яких вони автоматично втратять з появою в Україні повноцінного прозорого ринку дистанційної торгівлі ліками", - стверджує аналітик.

Він також зазначив, що ідею обмеження онлайн-торгівлі кордонами конкретних регіонів і навіть окремо взятих населених пунктів аптечне лобі активно поширювало ще в ході громадських обговорень проекту закону про дистанційну торгівлю та поштової доставки лікарських засобів.

"Однак їх аргументація була очевидно-лобістською, що йде в протиріччя з логікою авторів законопроекту, дорученнями президента про необхідність реалізації державної програми доступності ліків, очікуваннями ринку і широкої споживчої громадськості. Закон був прийнятий в протиріччя комерційним інтересам аптечних монополій і тепер здійснюється спроба спотворити його суть, зберігши за собою на фармацевтичному ринку звичний статус-кво", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні дозволять електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Відповідний законопроект 14 жовтня набрав чинності.