Территориальная оборона и индексация пенсий. Рада возвращается с карантина: что рассмотрят

Сегодня, 15 февраля Верховная рада вернется к работе в режиме пленарных заседаний после "коронавирусных" каникул. Парламентарии начнут заседание традиционно в 10:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.
В частности, в начале, после выступлений и объявлений нардепов, парламент утвердит повестку дня седьмой сессии ВР, а затем перейдет непосредственно к рассмотрению законопроектов.
Так, сегодня нардепы рассмотрят законопроект №4668, который предусматривает внесение изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства, цель которого определить ежегодную дату индексации пенсий - 1 марта.
Вместе с тем Рада планирует рассмотреть законопроект №6521 о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий.
Кроме этого, парламентарии сегодня рассмотрят и такие законопроекты об:
Также в Раде планируют заслушать отчет временной следственной комиссии ВР по проверке и оценке состояния "Укрзализныци".
Напомним, ранее стало известно, что Верховная рада рассмотрит законопроект о повышении зарплат военным на этой неделе.